熱鬧喧囂的跨年活動過後，進入二○一七新年度。去年底，一項年度代表字的票選活動，不少民眾選了「苦」字。新的一年，在經濟、內政、國防、外交及兩岸領域，都面對嚴峻的挑戰，需要朝野全民沉著應戰；教育領域的「苦處」亦多，更需要以創新思維積極因應。



對少子化問題的警示，過去往往被認為是喊「狼來了」，新的一年少子化衝擊生源的嚴重性更加表面化，狼真的來了。教育部甫公布，一百零五學年度大一新生註冊率低於六成的學校多達十七所，有一百五十一個系科所掛零，包括不少頂尖大學碩博班在內。今年也難望止跌。



這是需要教育主管部門及各級學校共同以創新思維來坦白面對、共謀解決的難題。首先大學太多是事實，如何在維護學生受教權和教師工作權的前提下，讓大學「創新退場」，顯已成教育部刻不容緩的課題；其次，也應創新思考移民政策的改革，讓大學能對境外生「創新招生」。鎖國政策是招不到境外生和境外人才的。



少子化衝擊下，學生個個都是寶，不管在城或在鄉，但相關調查結果顯示，臺灣教育的城鄉差距仍大。新年度除了原有的「繁星入學」，具有創新思維的臺大「希望入學」和清大「拾穗計畫」，其他大學應效法之，讓離島、偏鄉、原住民、新住民的優秀學生擁有一個人生的希望。



至於新課綱的訂定，民國一百零六年是緊鑼密鼓的一年，重點在有助學生探究式創意學習，而不以意識形態為主導。