多才多藝類

自創布袋戲團築夢

李育誠舞動掌中乾坤

報導／詹伯望



小檔案

生日：二○○一年十一月二日

就讀學校：臺南市龍崎國中三年級



入選事跡

李育誠自幼喜愛布袋戲，自創龍崎真武閣掌中劇團，將舞臺搬到學校，獲得同學協助，首演宣導反毒反霸凌，一圓夢想。



得獎感言

能夠獲得肯定，真是讓我受寵若驚。謝謝你們支持我喜歡布袋戲，更感謝導師施權洲及校長蘇恭弘一直鼓勵我，提供圓夢機會，我會努力把布袋戲、歷史文化傳承下去。我想運用獎金邀古都木偶戲劇團到龍崎表演，期待有更多人觀賞好的演出。



從學校的舞臺出發，臺南市龍崎國中三年級學生李育誠，最近參加學校的畢業旅行來到南投仁愛之家，以自創的「龍崎真武閣掌中劇團」表演布袋戲，穿插老人健康知識，為仁愛之家的阿公阿媽帶來歡笑；校長蘇恭弘和導師施權洲都覺得非常欣慰。隨著李育誠的聲名遠播，龍崎區公所也洽請他到幼兒園等地，協助宣導防災，他高興的說：「這是能讓我練習、表演的機會，我會努力完成。」



李育誠在南投仁愛之家演出《展真神龍和萬里遊俠見面記》，以雙簧方式傳遞健康資訊。剛開始公開表演布袋戲，不免會有些緊張，但經過在學校及南投仁愛之家的表演歷練後，李育誠表示：「現在我比較不會害怕了。」



李育誠三歲起就喜歡布袋戲，常騎著腳踏車去廟會看戲。戲臺上演得熱鬧，他在戲臺下模仿藝師的口白、語氣，留意角色變換，以及不同的聲調高低變化。他還將各地見到的戲棚、舞臺，牢記在心中，轉繪於畫紙上，至今已完成多本畫冊。



去年十月間，李育誠在校內首演，把原先搭在家中的舞臺拆下來運到學校，宣導反毒、反霸凌，同班同學都熱心幫忙布置及演唱，讓李育誠圓夢。



三年忠班導師施權洲表示，只要鄰近鄉鎮有布袋戲表演，一定可在戲棚下找到李育誠；他的書包裡一定有畫冊及彩色筆，課餘都沉浸在畫他見過的布袋戲棚。李育誠天真純樸，全班都希望協助他實踐夢想。



從小愛布袋戲成癡的李育誠說：「它教導了我什麼是該做的事，什麼是不該做的事。我想透過劇中布景、戲偶的各種情緒表達，讓社會充滿良善的力量，而不是只有負面的抱怨。」



配合學校的宣導主題，龍崎國中各班都有本土語言表演，導師施權洲希望能給李育誠圓夢的機會，特別安排校內演出。校長蘇恭弘表示，李育誠對於布袋戲的熱忱，值得校方肯定與支持，更是同學學習的榜樣。校內的演出只是夢想的開始，他盼藉此鼓勵更多學生實現夢想。



被李育誠努力精神感動的同學李宜臻說：「我也要朝著成為美髮師的夢想努力。」同學許晟瑜表示，期許自己也努力鑽研電子業相關知識，實踐創業的夢想。



師長的話

導師 施權洲

育誠在家中客廳窗口布置戲臺，利用錄下的布袋戲或自哼自錄的音樂，每每家中神明生日時，他就來段表演，讓我有了幫他在學校公演的想法，很高興能幫忙完成他人生的首次校內演出。



校長 蘇恭弘

別人覺得不可能實現的事，才叫「夢想」，從育誠身上，我們看到沒有事情是一定不可能的。我一直期許龍崎國中成為學生圓夢的舞臺，希望學生都找到照亮個別長處的聚光燈。育誠，請朝自己的理想繼續加油！



評審的話

簡錫堦（前臺灣促進和平基金會執行長）

從興趣中了解自我、追求人生，掙脫社會桎梏活出自己，是何等了不起的事。育誠執著喜愛傳統布袋戲，不斷鑽研克服困難，自創「龍崎真武閣掌中劇團」，邀集夥伴攜手製作舞臺、劇本和演出。傳承即將消逝的傳統戲劇文化，難能可貴。



蔡淇華（臺中市惠文高中主任）

力從地起。育誠自個人興趣得力，鍾情布袋戲，對於喜歡的事物，做起來比任何人都認真。育誠自傳統文化取力。看布袋戲，自己學口白、練橋段，年紀雖小，演出道地。育誠亦對世界給力，在校園公演，協助反毒宣導。最重要的，育誠已開始蓄積夢想實力，逐夢踏實，以個人之才，傳文化之藝，真少年也。



鄭淑華（國語日報總編輯）

育誠將日常生活的興趣，轉而積極投入發展成為個人才藝，是非常可貴的自我實踐過程。更可貴是，透過他的才藝發展，傳承了民俗文化，賦予傳統文化新的活力，還積極運用才藝進行同儕及社會關懷活動，推己及人，富有多層意義及價值。



圖說：李育誠會隨身帶筆記本，把各戲班的舞臺一筆筆畫下來。圖片提供／蘇恭弘