品德勇氣類

為隔壁獨居阿媽送餐

彰化田頭九學童 愛不停歇

報導‧攝影／張彩鳳



小檔案

入選者：黃俞昊、黃友彥、潘裕承、廖宥愉、詹宜諠、陳怡秀、黃郁軒、陳佩今、蔡易秉

就讀學校：彰化縣田頭國小四年一班



入選事跡

從一年級開始，這九名學生就接下幫住學校旁的謝阿媽送餐的工作，去年年關將屆，他們主動拿平日存下來的零用錢，買年菜和阿媽圍爐，當時剛好彰化縣教育處推出圓夢計畫，他們的用心感動了評審，獲得圓夢基金，舉辦了一場溫馨的圍爐餐會。



得獎感言

感謝老師、主任及華山創世基金會站長，讓我們有機會照顧長者。在照顧過程中，我們知道了老人家會有一些不方便，而我們照顧的阿婆很孤單，因此，當我們幫阿婆整理房子時，阿婆會很開心，希望阿婆天天快樂。



謝謝《國語日報》頒這個獎給我們。其實，送餐是舉手之勞，有機會幫阿婆是很快樂的事，看到阿婆吃得幸福，我們也開心。



「老師，阿媽今天還沒來取用我們為她盛好的午餐，她該不會有什麼事吧？我們要不要去看一下？」



每天中午，彰化縣田頭國小四年一班學生在吃午餐前，會先幫住在學校旁的謝阿媽盛好午餐飯菜，送到圍牆邊給她，這已經成了全班的例行公事；他們從一年級開始送餐給阿媽。由於阿媽一個人住，學生的警覺性變得很高，只要阿媽一天沒出現，他們就會告訴老師，前往關心。有一次，阿媽因高血壓癱坐在家裡，還好他們發現得早，阿媽才能及時就醫。



小朋友低年級時的導師黃宜珣表示，這一班學生低年級時，教室在圍牆邊，與阿媽家僅一牆之隔，在華山基金會牽線下，發現當時七十七歲的謝阿媽平日打零工，收入不穩定，過著有一餐沒一餐的日子，而學校午餐多半有剩，因此接下這項工作。阿媽剛開始會因自尊而不願接受學生的好意，學生送餐時總會陪著阿媽，甚至哄阿媽吃飯。有小朋友陪伴，阿媽變得開朗許多。



九名學生現在的導師陳靜歆表示，學生天天與謝阿媽相處，很快的就和阿媽打成一片，假日走在村子裡，他們會主動向阿媽噓寒問暖；住在阿媽家隔壁的潘裕承，假日時還會特地到謝阿媽家，關心阿媽的居家狀況。有一次，他代表學校參加全縣閩南語演講比賽，就以幫阿媽送餐，和阿媽相處的時光為題材參賽。



得知班上的善行獲得《國語日報》好Young人物獎項時，潘裕承立即提議要幫阿媽買新腳踏車，他說：「阿媽的腳踏車已經很破舊了，這筆獎金就幫阿媽換新車。」還有學生提議，今年過年，就用這筆獎金再和阿媽圍爐吧！當大家知道班上還能因此獲得一年份的報紙，也異口同聲要捐出部分獎金給「送報到山巔」活動，讓偏鄉小朋友也能閱讀內容豐富的《國語日報》。



他們九人一致表示，為阿媽送餐的任務將持續到六年級畢業。陳靜歆感動得當場宣布，今年農曆年，她會給全班學生紅包，讓所有人高興得歡呼。



校長李裕隆表示，未來小朋友畢業，會有另一個班級接手這項任務；希望學生從中學習做手心向下的人，培養關懷的美德。



師長的話

陳靜歆（田頭國小四年一班導師）

四年前，班上學生接下為阿婆送餐的任務，每天中午，他們拿打好的飯菜給阿婆，還會親切問候：「阿婆，天冷了，要穿暖一點喲！」雖然阿婆總把宜諠當怡秀，把友彥認作裕承，人和名字從未配對成功，但她知道他們都是田頭有愛的學生。

很感謝《國語日報》肯定我們這微不足道的善行，讓學生有機會成為有能力的人，進而服務、幫助社會。期許他們心中的善念能綿延擴展，用愛擁抱世界。



評審的話

簡錫堦（前臺灣促進和平基金會執行長）

高齡化社會來臨，許多生活困頓的長者需要社會關懷。這九名學生為照顧謝阿媽，輪流送餐、陪伴，還幫忙打掃，讓阿媽感受到有如親人在身邊般的安慰。三年從不間斷的對生活周遭長者付出善心，值得肯定與嘉許。



蔡淇華（臺中市惠文高中主任）

田頭國小九名學生從一年級開始每天輪流送餐給隔壁阿媽，知道午餐有魚，還會提醒阿媽注意魚刺；他們總會多打一些菜，讓阿媽晚餐也不用愁，年終甚至主動幫阿媽大掃除。臺灣獨居老人越來越多，希望學校的生命教育可與這項社會需求結合，那麼臺灣新世代將和田頭國小這一班的學生一樣，都是好Young人物！



鄭淑華（國語日報總編輯）

田頭國小學生送餐關懷長者的善行，雖然有師長從旁協助，但對年紀尚小的國小學童來說，要能夠持之以恆，十分不容易；他們與被關懷長者之間滋生的情誼，更令人感動。在高齡化社會中，透過這樣的關懷行動，更能增進彼此的關懷與理解，非常值得鼓勵推廣。



圖說：田頭國小辦敬老活動，謝阿媽是四年一班的貴賓。

