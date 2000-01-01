楊惠芳／臺北報導



一百零五學年度全國學生美術比賽成績揭曉，昨天在國立臺灣藝術教育館頒獎，新北市獲獎的作品總獎數達三百五十四件，居全國之冠。榮獲繪畫類國小高年級組特優的新北市永平國小陳佳宜，作品〈柿餅工廠〉技巧純熟，獲得評審一致好評。



臺南市寶仁國小三年級學生陳樺緯以作品〈爸爸吃掉了我的大螃蟹〉榮獲特優，生動活潑的表情及構圖，大膽鮮明的色彩，畫出全家人大啖螃蟹的逗趣模樣。陳樺緯說：「因為媽媽是美術教師，我從小就喜歡畫畫，因為是獨生子，無聊時喜歡畫畫打發時間。」



高雄市林園國小五年級學生林陞安以〈高雄萬年季，幸福迓火獅〉奪得特優，國小三年級開始念美術班的他，把「幸福迓火獅」五個字變成畫，呈現高雄市萬年季、龍虎塔的特色，而為了有對比效果，還特別把龍虎塔畫成黑白色，凸顯畫中人物鮮豔的色彩。



宜蘭縣中道小學四年級學生陳卉溱則挑戰水墨畫，以作品〈猴子〉獲得特優。她表示，最難畫的是猴子的毛，最好畫的是果實。她畫了一隻母猴帶著兩隻小猴子，第一次參賽就獲得特優大獎，很開心。



中道小學教務主任董素芬表示，該校重視書法教育，學生畫水墨畫時運筆很自然。中道小學美術教師蔡麗容表示，陳卉溱的得獎作品是學習的作業成品，為了畫出猴子生動的表情，卉溱還特地去動物園觀察猴子。