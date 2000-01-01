

回顧二○一六，國內陷入多項改革的爭議與震盪之中，傳統觀念與進步價值也針鋒相對，尤其最近的納粹扮裝事件，令許多人憂心學生對課本知識無感。所幸，日前評選出的「二○一六兒童少年好Young人物」，讓人看見未來的一絲希望。



年紀最小的入選者，是九名田頭國小四年級學生。他們「老吾老以及人之老」，因關心社區長輩，從一年級起，就為獨居阿媽送餐。當貧富懸殊與浪費食物成為當前最受關注的議題，中學生楊淳晏、拾璿佾發起「剩食變聖食計畫」，獲得三十多個班級支持，把多餘的午餐分享給百名街友。



熱愛布袋戲的國中生李育誠，在全班同學幫助下，實現公開演出的夢想後，還藉傳統的表演形式，宣導防災、反毒、反霸凌等當前議題。田徑選手沈育霆敬重對手且關心對手，在跑道終點展現的運動家精神；賴靜婷為了爭取從母姓，上法庭條理陳訴理由的勇氣，都是既傳統也進步的價值。



最令人感動的是，多位得獎者已經決定，不將獎金用於己身。楊淳晏、拾璿佾因街友重複使用免洗餐具，打算為街友購買不鏽鋼餐具。田頭國小學童則提議，為獨居阿媽買腳踏車，與獨居阿媽圍爐，還要捐贈「送報到山巔」。李育誠甚至說，要邀請專業木偶戲劇團，讓更多人欣賞好的演出。



這一屆入選的好Young兒少，不僅以實際行動，展現融合傳統與進步的價值，他們獲獎後再想到的，竟是持續擴大效應，更令人敬佩。

