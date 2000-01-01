阮筱琪╱臺北報導



由國語日報社主辦、富邦文教基金會與中廣青春好好young節目贊助的「二○一六兒童少年好Young人物」選拔結果揭曉，上法庭爭取從母姓的賴靜婷、打破「李木財障礙」的跳遠選手沈育霆，都獲選年度好Young人物。



今年評審為前臺灣促進和平基金會執行長簡錫、臺中市惠文高中主任蔡淇華，以及國語日報總編輯鄭淑華，從去年一年當中具代表性的兒少，以「品德勇氣」、「多才多藝」、「社會參與」和「人生價值」四大類別評選。



「品德勇氣」類，蔡淇華認為勇敢爭取從母姓的賴靜婷，能有條理的陳述自己的想法，而且挑戰傳統，倡議改變現狀，追夢過程鍥而不捨，值得鼓勵。



另外，彰化縣田頭國小四年一班九名學童，從一年級開始輪流照顧住在學校附近的阿媽，也令評審激賞。經過兩輪討論，同樣獲得「品德勇氣」類獎項。



「多才多藝」類，由自創布袋戲團的李育誠獲得。簡錫表示，布袋戲文化傳承意義重大，自創劇團，感染同學參與，更不簡單。



「人生價值」類得主是打破「李木財障礙」的跳遠選手沈育霆。鄭淑華說，表現優異的運動選手，容易成為大眾崇敬的對象，而運動家精神是體育教育中更重要的一環，沈育霆不但破紀錄，還關心對手，富有正面教育意義。



「社會參與」類得主是將午餐剩食提供弱勢機構的臺中市惠文高中的拾璿佾和臺中女中的楊淳晏。簡錫堦說，剩食是臺灣面臨的問題，議題很有發展性，學生也發揮影響力。