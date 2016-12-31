李榮茂／新竹報導



新竹縣後山尖石鄉石磊國小七名泰雅天籟之音合唱團團員日前受邀參加在國家音樂廳舉辦的「二○一六年終祈福——以樂止戰」音樂會，與國內知名歌唱家及合唱團共同獻唱，他們展現泰雅族的好歌喉，用純真天籟美聲感動臺下聽眾。



學生田摩西、江欣怡表示，帶著族人的期望躍登國家級舞臺，雖然演唱時很緊張，但在臺上獻唱，獲得臺下觀眾如雷掌聲，是很棒的體驗與回憶，希望以後還有機會再踏上「國家音樂廳」的大舞臺。



石磊國小泰雅天籟之音合唱團七名團員，從未踏出偏鄉部落造訪繁華大都會，更沒想到，可以登上國家級舞臺。校長溫芳蘭說，這些學生經常利用假日，跟隨教師李采珊到竹北市參加團練，合唱貝多芬〈第九號交響曲〉，雖然每次往返，都要搭車四個小時的崎嶇山路，但他們為爭取正式演唱時能有最佳表現，從不喊苦，認真練習，一心想為族人爭光。



校長溫芳蘭說，陪學生上臺北演唱，看到學生赤腳穿著泰雅服飾，與穿著雪白禮服的學生一同踏上舞臺，自信、開心的高聲獻唱，再聽到泰雅族渾厚嘹亮的嗓音與其他聲音交融在一起，內心充滿感動。



學生江東健、賴葦庭說：「第一次搭高鐵及捷運，穿著泰雅服飾，踏入國家音樂殿堂演唱，是全新體驗，令人回味無窮。」他們還說，除學習演唱技巧外，也學習與夥伴培養默契，有很多收穫。



圖說：新竹縣後山石磊國小合唱團團員穿著泰雅服飾，在國家音樂廳舞臺高聲獻唱。圖片提供／石磊國小

