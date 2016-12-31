報導‧攝影／楊惠芳



不用出國也可觀賞到日本美術文化精華！國立故宮博物院南部院區即日起到明年三月五日，舉辦「日本美術之最——東京、九州國立博物館精品展」，總計展出一百五十一組件，作品橫跨日本十一個時代，其中不少是日本國寶級的作品，宛如閱覽一部日本經典美術史。



這項東京、九州國立博物館精品展，分「祭祀與生活」、「皇權與佛法」、「貴族的世界」、「武家的文化」、「市民的創造」、「傳承與創新」六大單元，被譽為是日本文化史縮影。故宮院長林正儀表示，這次展覽很夢幻，過去只能在教科書或照片上看到的日本美術精品，這次幾乎都到了臺灣，像一次夢幻大展，對了解日本藝術文化發展，是一次難得的機會。



在眾多展品中，林正儀推荐十六世紀安土桃山時代，由德川家康賜給近臣原康政的紺繩南蠻甲冑，這件甲冑代表日本歐亞交流下融合東西的產物，而且還有誇張的面具，傳說敵軍看到恐怖面具時會被嚇到，對擊潰敵軍有助益。



十九世紀雕刻家高村光雲的雕刻作品「老猿」，也讓林正儀留下印象深刻，因為高村光雲是臺灣第一代雕塑家黃土水的老師，「老猿」是高村光雲歷經喪女之痛後的作品。



九州美術館館長島谷弘幸表示，為了這次展覽，九州博物館也將館內僅有的三件國寶文物全數帶到臺灣，包括狩野正信〈周茂叔愛蓮圖〉、鎌倉時代寫本《榮花物語》等，其中《榮花物語》是他最愛的作品，這件作品是一部小說，不但可看出當時歷史，也可看出日本文字早期從中國借漢字，到發展出自己文字的演變歷程。



東京國立博物館鎮館之寶「蒔繪螺鈿八橋硯盒」，設計構想來自《伊勢物語》的故事，盒內分上下兩層，上層為硯盒，下層則可收納書寫用紙。臺灣觀眾熟悉的葛飾北齋浮世繪〈富獄三十六景、神奈川沖浪裡〉，以富士山為遠景，啟發印象派畫家梵谷、音樂家德布西等藝術家，都從中得到創作靈感。圖中描繪在起伏的驚濤駭浪中，兩艘漁船隱身其間，船工為生存而努力抗爭的圖象。



另外，日本動畫《哆啦A夢：新．大雄的日本誕生》中出現的原型土偶，就是參考繩文時代作品「遮光器土偶」模樣，臺灣觀眾也能在「日本美術之最」特展中，一睹「遮光器土偶」的真面目。



圖說：繩文時代「遮光器土偶」。