楊惠芳／臺北報導



大學錄取率逼近百分之百，但國立清華大學「拾穗計畫」（特殊選才招生）競爭激烈，六百四十八人報名，結果錄取三十名，錄取率只有百分之四點六。其中，有的已擔任公民記者，有的會日文、印尼文等多國語文，還有人是帆船、水彩畫、空手道等領域的高手。



正取三十人中，十一名是來自離島、偏鄉，以及新住民、原住民或經濟弱勢家庭，在逆境中奮發向上的優秀學生。清大招生策略中心主任陳榮順說，清大仿效美國哈佛大學等學校的全方位審查及招生方式，推動「拾穗計畫」，讓無法經由現行入學方式進入頂尖大學，但具特殊才能或逆境向上，且具強烈學習熱誠的學生，有機會就讀清大。



今年有三名是自學生，其中二十三歲的林芳如，十六歲時因罹患罕病而中斷高中學業，二十一歲才念完高一，之後靠著自學完成學業。但林芳如並沒有被罕病打倒，她大量修習線上課程，也擔任公民記者。



就讀慈心華德福實驗中學的周珏妤，是國家級帆船選手，參加過近百場帆船競賽，曾獲臺灣杯全國帆船賽冠軍，去年參加在新加坡舉行的青年帆船國際亞洲賽，獲女子組第三名。



新北市永平高中學生朱巧薇自幼和祖母相依為命，國中時祖母因癌症過世，但她沒被困境打倒，念書之餘還工讀，並參加小論文及科展等學術活動，表現優異。朱巧薇說：「我將來想讀生醫，進行醫學研究，幫助因癌症所苦的病患。」



圖說：清華大學拾穗計畫昨天放榜，新北市永平高中朱巧薇不畏逆境，且學習表現優異而獲錄取。攝影／陳壁銘