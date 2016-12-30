劉偉瑩、楊惠芳、阮筱琪／臺北報導



二○一六年由兒少票選的十大兒少新聞結果揭曉，學者分析，國中小學生對生活周遭的人事物非常關心，對國際重大事件和社會大環境的問題關注則相對較弱，而票選結果可能受提供的新聞選項影響。學者建議，未來可擴大新聞票選範圍，學生也可加強新聞閱讀的深度與廣度，懂得利用媒體思考改變社會。





關心切身議題



宜加強讀報深廣度



臺北市立大學學習與媒材設計學系教授葉興華分析十大兒少新聞票選結果，發現兒少對與切身相關的、和自己年齡相近的新聞相當關心，例如食品、環境、安全、健康等，但在同一個議題上，反映大環境問題，或社會上、國際上具有重大影響力的新聞，反而沒入榜；未來應加強兒少閱讀新聞的深度和廣度。



國小組選出四歲女童遭殺害、敘利亞內戰五歲兒童獲救、六歲兒童寫信給歐巴馬等新聞，葉興華認為，可能因事件中人物與他們年齡相近，而受到較多關注；薯條炸雞、寶可夢、營養午餐非基改、瓶裝水和紙餐具等新聞上榜，可看出兒童重視健康、安全、環保，但保育藻礁、許厝分校遷校、正義劣油、各國開徵糖稅等，涉及大環境的汙染、食安及健康問題，卻沒有很多學生關心。國中組選出高中制服解禁、寶可夢等新聞，呈現相同現象。



葉興華也特別提醒，吸菸問題連續兩年獲選十大兒少新聞，是否因為同儕把吸菸當成一種社交活動，值得師長關注。



葉興華認為，兒童看新聞的深度和廣度需要引導，十二年國教課綱比九年國教更強調素養和融入式教學，教師如何教學生將課本知識連結生活經驗，提高學習深度和素養，或許新聞就是最好的素材。





負面報導居多



須重媒體識讀教育



世新大學新聞學系教授劉新白表示，從十大兒少新聞票選結果來看，負面新聞居多，國際新聞較少，他建議媒體多報導正向新聞，對社會產生良善影響，畢竟負面新聞看多了，對人心不好。



劉新白說，從新聞觀點來看，媒體喜歡報導新奇稀有事物，例如：老婦人過街發生意外事故，媒體可能每節都會報導，但有善心人士協助老婦人過街，因為被視為正常，所以媒體根本不會報導；很多人默默行善，媒體則必須追蹤訪視，才能有一篇好的報導，但記者時間有限，很難深入報導。



劉新白認為，應加強國中小學生的媒體識讀教育，讓學生了解新聞真相，雖然媒體上有這麼多負面新聞，但並不代表真實社會。劉新白也呼籲媒體多報導國際新聞，讓學生關心國際社會，拓展國際視野。





國際新聞偏少



可廣納為教學素材



觀察國際新聞部分，國小學生的十大新聞中有兩則國際新聞，國中生的十大新聞則只有一則國際新聞。



東吳大學教授、國際專家劉必榮說，理論上，國中生的國際視野應該比國小學生廣，或許國中生認為敘利亞太遙遠，和生活及校園較無關係，因此沒有勾選；不論如何，原因值得探討。



劉必榮建議，未來設計問卷時，羅列的國際新聞與國內新聞則數應相同，測試學生是否了解國際大事，國外校園新聞也可納入；另外，處理國內新聞時，納入國外相關作法，「可當作教師教學素材。」



劉必榮以新竹光復中學扮納粹爭議事件提醒，學生國際觀狹隘，教育體系要負責，「連高中生都如此封閉，那怎麼期待國中小學生？」