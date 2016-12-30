沈育如／臺北報導



教育部第三年公布大專院校的新生註冊率，今年更首度公布各校的各級學制註冊率，學士班有十七校的註冊率低於六成，當中以南榮科技大學最低，只有百分之十八點七四。教育部表示，主要受到前校長涉嫌販售假學歷波及。



教育部技職司專委張嘉育分析，化工、土木、建築等系科，高職端的生源少，對應科系的技專院校招生就會受局限，也反映在今年的新生註冊率；此外，學校的所在位置、交通便利性也會影響招生，包括元培醫事科大、大漢技術學院、和春技術學院、中州科大等；例如吳鳳科大位於嘉義，校園位置偏僻，加上國內有資管科系的學校很多，學生會選交通便利的學校。





學士班註冊率未達六成的大專院校

註冊率 學校

2成以下 南榮科大（18.74[%]）

4成到5成 華梵大學（43.84[%]）、育達科大（43.45[%]）、中州科大（46.62[%]）、康寧大學（48.00[%]）、大漢技術學院（42.13[%]）、亞太創意技術學院（46.15[%]）、和春技術學院（43.28[%]）、臺灣觀光學院（47.73[%]）。

5成到6成 高苑科大（55.49[%]）、遠東科大（52.55[%]）、明道大學（53.92[%]）、華夏科大（59.02[%]）、臺首大（50.57[%]）、元培醫事科大（57.70[%]）、南亞技術學院（51.20[%]）、臺北海洋技術學院（54.42[%]）。

資料來源／教育部 整理／沈育如 製表／謝錦梅