教育部統計處發布一百零四學年度國小教育消費支出調查，發現平均每十名學生就有七人在校外參加國英數等學科或與藝文、運動有關的學習活動。公立國小學生在校外補習國英數等學科的比率明顯高過私立小學兩成，而私立小學學生在校外參加藝文運動學習活動的比率，則是公立學校的兩倍。



這項數據公布後，媒體解讀為「臺灣小學生瘋補習，公立小學比私立補更凶」。教育部則認為，多數私立小學都有安排課後輔導課程；也就是說，私校學生普遍在校內補習，不必在放學後再「轉戰」安親班或補習班，也不是公立國小學生比私立小學更愛補習。



其實，媒體拿這樣的數據作文章根本毫無意義，臺灣多數國高中及國小學生放學後還要補習，幾乎已內化成教育體系的一環，補習成為常態，沒補習反而是例外，更值得教育當局關懷。這些學生若不是資優生，不用補習就可以有很好的學科表現，則很可能是經濟弱勢家庭子女，無法負擔正規教育以外的教育消費支出。



教育部這次調查所凸顯的問題核心，應該是經濟階級造成的教育階級問題。被視為貴族學校的私立小學，在校外學習藝文、運動等與多元發展有關課程的比率，高達百分之六十二到六十八，遠超過公立國小的百分之三十到三十六。而多元發展又是我國現有及未來教育政策的核心目標，從這個數據來看，公立國小多數學生已在起跑點明顯輸給私立小學學生，這才是大家應該關心的。