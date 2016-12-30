阮筱琪、張彩鳳、吳啟綜／臺北報導



重視兒少觀點的國語日報「二○一六年度十大兒少新聞票選」結果揭曉，由兒少選出的十大兒少新聞中，臺北市內湖四歲女童小燈泡遭殺害事件，位居國小組和國中組榜首；國二生天天吃炸雞、薯條就已有痛風，分居國小組第二名和國中組第三名；手機遊戲精靈寶可夢在校園是否禁止的議題，在國小組位居第三名，國中組則位居第九名。



本報從今年一月到十二月的兒少新聞中，選出三十三則受社會關注並與兒少相關的新聞，從十二月十三日到二十二日開放網路票選，共兩千一百多名國中小學生投票，有效人數為兩千零一十四名。



學生關心的議題很生活化，國小組和國中組票選十大兒少新聞中，前十名各有四則和五則與飲食、健康有關，包括「炸雞、薯條天天吃，國二生就已經痛風」、「國健署推校外人行道禁菸」、「小五小六生就染菸癮」等。



針對能否在學校玩寶可夢，臺北市雙蓮國小學生張予庭認為要禁止，因為有些人上課會想寶可夢的事情，還可能會偷偷把手機拿出來玩。



對於國二生天天吃炸雞、薯條，被診斷出罹患痛風，苗栗縣照南國小學生薛如絜感到很震驚。她說，這項票選活動讓大家更了解新聞和社會脈動。



高雄市右昌國中學生許育慈對於國健署推校外人行道禁菸特別有感，她說：「念國小時，有人在校門口外抽菸，菸味都會飄進教室。」



圖說：兒童從小常吃炸雞、薯條，日積月累容易罹患痛風。攝影／陳壁銘





相關新聞刊第15版