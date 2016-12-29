關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
希望入學
不畏逆境勤學向上　弱勢生進臺大		 (2016/12/29)
 

沈育如、陳中興／連線報導

　臺灣大學舉辦「希望入學」升學管道，鼓勵成績優異的弱勢生以在校成績申請就讀，一百零六學年度日前放榜，其中新北市北大高中學生林秉賢是新住民第二代，他錄取第一志願農業化學系，成為該校首屆畢業生中，第一個被大學錄取的學生；來自新住民家庭的宜蘭蘭陽女中賴麗珍，則順利錄取歷史系。

　林秉賢的母親來自印尼，父親在家照顧家人，母親成為家中經濟支柱；面對家境困頓，林秉賢加倍努力念書，希望進入理想大學，日後能改善家庭經濟。

　林秉賢說，他把農業化學系當成第一志願，希望畢業後到母親的故鄉看看，並將所學的農化知識應用在當地。高中三年，林秉賢積極求知，且參加My Town希望首航計畫，並獲得新北市「說科學」高中組特優，以及全國科展第三名。

　蘭陽女中學生賴麗珍，父親年紀稍長，只能做臨時工，經濟重擔落在來自中國大陸的母親。喜歡歷史的賴麗珍，參加讀書會和人文行動考察的課程，並完成宜蘭市媽祖廟的報告等。

　另外，臺大數理特殊選才「火星人計畫」，日前也放榜，桃園市武陵高中學生盧德倫錄取數學系，謝季恆錄取生命科學系。兩人昨天分享面試經驗時表示，想在面試中獲得好成績，平日可上網研修大學相關課程，充實自己，並訓練分析資料的能力，報告時要有禮貌，口齒清晰。
 
希望入學
不畏逆境勤學向上　弱勢生進臺大
臺灣燈會主燈　定名鳳凰來儀
安倍、歐巴馬赴珍珠港
「社論」省思學校的「納粹事件」
推廣惜食　北市南門市場設盛食冰箱
塑膠袋抽檢　僅三成可分解
跨年紓解人潮　北高墾丁擬計畫
酷課雲教學影片　史地科最熱門
學研成果商品化　科技部發表三例
高市三信義賣糕點　捐助罕病病友
臺科大生發明溫控插座　美食智慧煮
流浪狗變明星犬　高市大仁推生命教育
感謝學長捐新書　桃市瑞埔歡喜借閱
南市宅港美食秀　展現烹飪技能
高市大寮打擊樂團　戶外演奏童趣旋律
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.