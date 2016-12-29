沈育如、陳中興／連線報導



臺灣大學舉辦「希望入學」升學管道，鼓勵成績優異的弱勢生以在校成績申請就讀，一百零六學年度日前放榜，其中新北市北大高中學生林秉賢是新住民第二代，他錄取第一志願農業化學系，成為該校首屆畢業生中，第一個被大學錄取的學生；來自新住民家庭的宜蘭蘭陽女中賴麗珍，則順利錄取歷史系。



林秉賢的母親來自印尼，父親在家照顧家人，母親成為家中經濟支柱；面對家境困頓，林秉賢加倍努力念書，希望進入理想大學，日後能改善家庭經濟。



林秉賢說，他把農業化學系當成第一志願，希望畢業後到母親的故鄉看看，並將所學的農化知識應用在當地。高中三年，林秉賢積極求知，且參加My Town希望首航計畫，並獲得新北市「說科學」高中組特優，以及全國科展第三名。



蘭陽女中學生賴麗珍，父親年紀稍長，只能做臨時工，經濟重擔落在來自中國大陸的母親。喜歡歷史的賴麗珍，參加讀書會和人文行動考察的課程，並完成宜蘭市媽祖廟的報告等。



另外，臺大數理特殊選才「火星人計畫」，日前也放榜，桃園市武陵高中學生盧德倫錄取數學系，謝季恆錄取生命科學系。兩人昨天分享面試經驗時表示，想在面試中獲得好成績，平日可上網研修大學相關課程，充實自己，並訓練分析資料的能力，報告時要有禮貌，口齒清晰。

