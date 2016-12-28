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家扶募舊書　改善弱勢兒閱讀困境 (2016/12/28)
 

　劉偉瑩／臺北報導

　余慈鈞來自單親家庭，母親常因忙於工作，把她留在圖書館裡等媽媽下班，於是養成閱讀習慣，國小畢業時已看完兩千多本書。她特別喜歡宇宙科學類書籍，長大後也朝這方向發展，研究所讀生物環境系統工程；她說，如果不是從小喜歡看書，現在不可能讀完研究所，她的人生因閱讀而澈底翻轉。

　余慈鈞今年二十四歲，接受基隆家扶中心幫助十多年，今年半工半讀完成研究所學業；而現在仍有許多弱勢兒少缺乏學習資源，家扶基金會與茉莉二手書店合作，從明年元旦到二月底前，舉辦「捐舊書、惜舊物，傳愛到家扶」公益活動，為弱勢兒少募集閱讀資源，余慈鈞昨天也到書店捐二手書。

　國中二年級學生高嘉筠同樣愛看書，但學校圖書館常找不到想看的書，她就把獎學金補貼家用的剩餘，加上媽媽每兩三個星期才給的新臺幣一百元零用錢，存下來買書，往往要存上兩三個月才買得起一本書。她表示，文字閱讀帶來的想像樂趣，勝過圖象閱讀百倍。

　根據家扶基金會「二○一五年弱勢兒少生活趨勢調查報告」，近五成弱勢兒少缺乏參考書籍，四成九每月學用品花費不到新臺幣五百元，近三成沒有安靜的讀書空間。家扶邀請民眾歲末清舊書、捐舊物，每捐一本書，茉莉就捐一元給家扶，所得善款將建置六座書屋、一輛行動圖書車，以及辦理閱讀推廣活動，希望幫助弱勢兒少敲開知識大門。
 
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