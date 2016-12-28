歷年世界創新指數排名，瑞典總名列前茅。才九百七十萬人口的瑞典，卻有獨步全球的創新能量。瑞典發明造福全球的，有安全火柴、滾珠軸承、活動扳手、拉鍊、藍牙、背向式兒童安全座椅、即時通訊軟體Skype、衛星導航系統、電腦滑鼠、行動電話、心臟起搏器、心電圖記錄器、治療腫瘤伽馬刀、飲料保鮮抗菌利樂包……不勝枚舉。



全球著名公司中，瑞典也是一枝獨秀；例如世界第二大通信業巨人易利信、獨霸家具業的IKEA、歐洲最大家電品牌伊萊克斯、快銷時尚服飾H&M、終結CD的Spotify，最安全的三大汽車廠牌Volvo、SAAB和Scania，世界最強的電氣與自動化公司ABB、製造最強大礦山機械的山特維克公司、百年信譽的阿斯利康製藥公司、著名光學相機和掃描儀的哈蘇公司及世界第三大烈酒製造商絕對伏特加等，都聞名遐邇。知名跨國企業密度全球最高，對經濟貢獻卓著。



瑞典升學不是靠考試成績決定，依平時表現評定，學習、研究的體會、各種活動參與經驗都是評審要素。課堂以討論為主，若有考試也僅是自我檢測，不與他人比較。不像我國用考試統一標準答案，抹煞獨立思考能力和學習樂趣。職場上不須加班不致過勞，讓腦筋休息保持活力；教育和職場文化是瑞典創新的泉源。



偏重考試與職場過勞，與瑞典文化大相逕庭，是我國必須檢討的弊病。