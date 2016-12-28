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校園黑心食材確認到下架　兩天變兩小時 (2016/12/28)
 

　沈育如／臺北報導

　食安問題層出不窮，教育部兩年前建立「校園食材登錄平臺」，鼓勵各校記錄食材資訊，一發現黑心商品就可即時下架，避免師生吃下肚。教育部昨天舉行頒獎典禮，共有六個縣市、三十所國中小學、三所高中、七所大專院校及四家廠商獲獎。

　教育部綜合規畫司副司長謝淑貞表示，一百零四學年起，從幼兒園到高中職共有六千多校，包括營養午餐、合作社商品及幼兒園點心等，都要上網登錄食材，每天登錄菜色高達六萬六千多筆，食材更超過十五萬筆。

　謝淑貞說，登錄資料龐大，但發生食安疑慮時，可透過平臺確認是否為黑心商品，並通知學校下架，過去用網路信件通知學校，程序往來須花兩天時間，現在用平臺監控，兩個小時就能掌握，大幅提升校園食品安全。

　但全國教師工會總聯合會日前召開記者會，批評食材登錄加重公幼教師工作負擔，使得教師無暇照顧幼童。

　臺中市公立幼兒園平均每天菜色登錄達九成，獲得特別獎。代表領獎的督學蔡鳳婷表示，登錄作業繁複、瑣碎，確實讓教保人員更忙，但國小附設幼兒園可由國小午餐祕書代為登錄，或請廠商協助，且系統已簡化，營養師也會分攤工作，登錄時間已經從一小時縮減到半小時。

　孩子念公幼的新北市曾姓家長說，公幼的廚工、廠商會協助登錄，不會花太多時間；學校餐食一定要留紀錄，日後若發生食物中毒、吃到黑心食品，才能提供衛生局處查驗。
 
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