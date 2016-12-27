沈育如／臺北報導



頂尖大學中，除了臺灣科技大學受到科大博士班統刪百分之十名額被波及，明年招生名額減十人外，只有臺灣大學唯一被扣減招生名額，包括物理、護理、機械工程、森林等七系，學士班共刪十七個招生名額，各系減一至五名。



教育部高教司長李彥儀表示，臺大是因為試辦特殊選才的入學管道，一時疏忽讓一名學生進入醫學系就讀，因此被教育部扣減十七個招生名額，由校方自行決定扣除哪些系的名額。



臺大扣減招生名額中，以物理系五個名額最多，系主任張顏暉表示，物理系招生一開始二三十人，但近年爆增到五十多人，連實驗室都擠不下，可以透過這次減招來提高教學品質。



技專院校明年有五十六個科系所停招，其中以亞太創意技術學院的十七個最多，校方昨天表示，學校董事會日前與教育部開會討論，希望重整校系，把招生不理想的科系所停招，預計成立航空技術人員、物業管理、建物安全等三個新科系，已送教育部審查，最快一百零六學年招生。



亞太創意技術學院今年成立「茶葉技術應用系」，才招生一年就吹熄燈號，校方表示，當初是看好臺灣產業的發展前景而成立，沒想到招生狀況不佳而決定停招，但會維護該系學生的就學權益，讓學生順利念完畢業，畢業證書也列當初入學的系名。