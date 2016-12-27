陳中興、陳景清／連線報導



高雄大林蒲設有臨海工業區，區內大型工廠林立，空氣品質不佳，環保署環境檢驗所在鳳林國中、小港國中、鳳林國小設置監視儀器，從本月一日到十八日，小港國中測站PM2.5（細懸浮微粒）即時監測數據分析，最高值是在十二月七日上午十一點，PM2.5濃度達到一百零四微克／立方公尺。



環檢所組長吳國傑指出，從細懸浮微粒成分分析，其中以移動或固定的有機物所占比率最高，達百分之四十一點五四。有機物排出後，經過光的作用，形成二次有機細懸浮微粒，例如硝酸鹽經過光的作用變為二氧化氮，硫酸鹽變為二氧化硫。



吳國傑表示，從上午八點到十點的數據分析，以汽、機車排放的移動汙染源最多，造成空氣中細懸浮微粒提高。



環保署空保處技正吳正道說，為減少大林蒲地區空氣汙染，環保署將在當地推出接駁公車、老舊柴油車加速汰換等；至於國中小學戶外活動，吳正道建議依校方升起的空汙旗規定辦理。環保署副署長詹順貴表示，可依照新公布的空氣品質指標對健康影響及活動建議辦理。



鳳林國中校長黃景良說，昨天小港區空氣品質是紅旗，學校上午升起紅旗，不進行戶外活動，學生以室內上課為主。鳳林國小校長陳宜亨說，學校每天一早都會看環保署監測報告，再依空氣汙染程度，升起不同顏色的空汙旗，如果空氣品質不好，每天晨跑活動就取消。