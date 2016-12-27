沈育如／臺北報導



教育部近日核定大專院校一百零六學年的學、碩、博士班招生名額。受到少子化、虎年的雙重效應，明年度招生名額大減九千八百四十人，近六成學校減招，連學生搶破頭的臺灣大學，學士班明年減招十七人；技專院校也有五十六個科系所「走入歷史」，比去年的二十三個科系所大幅增加。



教育部高教司長李彥儀表示，受到少子化影響，各大學提出招生因應，但教育部也針對招生、辦學不佳的學校扣減招生名額。



李彥儀說，一般大學明年度招生名額共減三千三百七十二名，其中以學士班減一千八百七十九名最多，其中一千五百九十三名是各校的寄存名額，九十九個註冊率不佳而被扣減，六十二名是師資不符合規定，其他為招生缺失而被扣減。



技專院校方面，明年將減招六千四百六十八人，教育部技職司科長張惠雯表示，比起一百零五學年的二十一萬兩千零四十二名，一百零六年只有二十萬五千五百七十四名，其中註冊率連兩年未達七成而被扣減招生名額，就有四千多名，而學校主動寄存也有兩千多人。



張惠雯說，不是所有學校都減招，有些評鑑績優、醫護五專、配合長照政策的科系，招生名額不減反增。



技專院校明年有五十六個科系所停招，張惠雯說，雖然比一百零五年的二十三個倍增，但一百零四年也有六十三個科系所「關門」；張惠雯表示，招生不佳的學校，可選擇停招、整併及改名等方式，多數學校選擇停招因應。





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