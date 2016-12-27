關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
106學年大專院校招生減近萬名　近六成減招 (2016/12/27)
 

　沈育如／臺北報導

　教育部近日核定大專院校一百零六學年的學、碩、博士班招生名額。受到少子化、虎年的雙重效應，明年度招生名額大減九千八百四十人，近六成學校減招，連學生搶破頭的臺灣大學，學士班明年減招十七人；技專院校也有五十六個科系所「走入歷史」，比去年的二十三個科系所大幅增加。

　教育部高教司長李彥儀表示，受到少子化影響，各大學提出招生因應，但教育部也針對招生、辦學不佳的學校扣減招生名額。

　李彥儀說，一般大學明年度招生名額共減三千三百七十二名，其中以學士班減一千八百七十九名最多，其中一千五百九十三名是各校的寄存名額，九十九個註冊率不佳而被扣減，六十二名是師資不符合規定，其他為招生缺失而被扣減。

　技專院校方面，明年將減招六千四百六十八人，教育部技職司科長張惠雯表示，比起一百零五學年的二十一萬兩千零四十二名，一百零六年只有二十萬五千五百七十四名，其中註冊率連兩年未達七成而被扣減招生名額，就有四千多名，而學校主動寄存也有兩千多人。

　張惠雯說，不是所有學校都減招，有些評鑑績優、醫護五專、配合長照政策的科系，招生名額不減反增。

　技專院校明年有五十六個科系所停招，張惠雯說，雖然比一百零五年的二十三個倍增，但一百零四年也有六十三個科系所「關門」；張惠雯表示，招生不佳的學校，可選擇停招、整併及改名等方式，多數學校選擇停招因應。


相關新聞刊第2版
 
106學年大專院校招生減近萬名　近六成減招
高雄臨海工業區PM2.5　有機物占最多
智利7.7強震
「社論」惜食分享
臺大減招17人　物理系5人最多
塑膠微粒禁用　環檢所開發檢驗標準
終身榮譽國家講座
同性婚姻入民法　立院初審通過
併國北教大　臺大：試交往三五年
嘉藥教玩具賽　提升學生實務能力
亞洲學生交流　參與者創新高
大學生畢業公演　請雲林家扶兒先看
種菜做餅乾　彰縣民權學童自籌畢旅費
活用科學知識　北市學生化解生活難題
中市太平年終義賣　推誠實商店
高市鎮北校慶　騎警隊進場掀高潮
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.