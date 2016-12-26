報導、攝影／楊惠芳



新北市立圖書館新任館長高鵬，不久前出掌有一百零二個分館、幅員遼闊的新北市圖。他笑說「這是福報」，因為在他的生涯規畫中，從來沒想過即將退休的自己，會因為國家圖書館館長曾淑賢的推荐，以及新北市文化局長林寬裕的青睞，又步上攀越另一個高峰的旅程。



這次，他要帶領四百多名圖書館工作同仁及一千多個志工，一起為三百九十萬名市民服務。



曾埋首書海忘讀書



高鵬是圖書館界的老兵，他不但曾在臺北市立圖書館服務，也曾在臺大圖書館及臺大醫學院圖書館服務，民國九十九年起在國家圖書館服務。



高鵬謙虛的說，在曾淑賢的帶領下，他學到很多；在臺大醫學院圖書館服務期間，也在當時的院長楊泮池及林芳郁的帶領下，體悟到除了閱讀專業書籍外，也要讀其他類的書籍，才能拓展視野。



長期在圖書館服務的高鵬透露，其實他早期總是埋首工作，只看書的封面及編碼，很少翻開書本，享受閱讀好書的樂趣，真正愛上閱讀是跟著女兒一起看書開始的。



高鵬說：「如果要我推荐好的讀物，我最想推荐的是《國語日報》。因為兩個女兒從小看《國語日報》長大，獲益良多。」



高鵬的大女兒目前就讀臺大法律系，二女兒就讀大安高工，她們都因為看《國語日報》，從小培養良好的閱讀習慣，廣泛涉獵各類知識；在求學過程中，雖然沒有補習，卻能觸類旁通，語文能力或邏輯理解能力都很不錯，高鵬說：「這都要歸功於《國語日報》」。



最想推荐國語日報



高鵬認為，《國語日報》內容豐富，包括科學版、藝文版專欄「方向」等，是非常好的閱讀素材，提供許多人生經驗及思考方向，他也跟著女兒一起閱讀《國語日報》，有時看到好文章，還會剪報留存。



雖然沒有特別喜歡的作者，但高鵬愛讀經典作品。他說目前在讀《老人與海》，尤其喜歡書中「人可以被摧毀，卻不會被擊倒」這句話。



高鵬從自身的人生經驗中深刻體悟閱讀的重要，因此，出任館長後，也以推動閱讀為重要任務，並提出「讓新北市圖成為你閱讀的家」的理念，希望每個市民都能將圖書館視為閱讀的家。



高鵬指出，在前任館長及文化局的努力下，新北市圖已經奠定了很好的基礎。例如家住石碇的人，如果想看任何書，不需要出門，只要在家中電腦預借，圖書館就會將圖書送到離市民最近、最方便的圖書館，讓市民就近取書。



創造特色讀書空間



在科技日益發達的今天，如何在科技時代找到一條出路，讓青少年放下手機，吸引讀者到圖書館閱讀好書，是當前圖書館的挑戰。高鵬表示，新北市圖總館有許多設計新穎的科技設備，與圖書結合，除將科技融入圖書館場域外，更規畫另類風格的閱覽室，希望藉此吸引讀者走進圖書館。



例如，圖書館可設玩具區，歡迎小朋友到圖書館玩玩具；青少年圖書館規畫有跳街舞的空間；平溪分館則可以欣賞小火車來去；萬里圖書館可以讓讀者邊看海，邊閱讀，邊喝咖啡，享受優閒樂趣。



圖說：《十二個插畫家的臺灣風情地圖》勾起高鵬許多旅遊回憶。