據法務部最新統計，今年前十個月我國毒品查緝量五千九百多公斤，較去年同期增加逾三成；各類毒品主要來源，中國大陸及香港分居第一、二位，而臺灣本身居然是第三大來源。查緝結果也顯示，愈來愈多毒品流入校園，嚴重侵害不少青少年的身心健康，應嚴加防範遏制。



長年研究毒品問題的國家衛生研究院調查結果顯示，臺灣未成年者首次用藥平均年齡竟是十二點五歲，且在校園吸毒者高達兩成三，最近就查獲一名吸毒的學生才十二歲。青春爛漫少年時就誤入歧途，可能葬送美好一生，令人痛心。這已經不是個案問題，任其滋長，必定會對國家社會產生重大不利影響。



據法務部門統計，濫用毒品的少年犯及兒童犯的比率逐年升高，去年已近千人，但據專家指出，這可能只是冰山的一角。更值得重視的是，青少年沒有穩定的經濟來源，染上毒癮後，為取得毒品，容易被毒販引誘幫助在校園販毒，問題更趨嚴重。



為遏阻毒品侵入校園，教育及司法部門雖設有「紫錐花運動」推動防毒宣導，惟具體成效似未彰顯，立法院日前特邀請相關部會首長進行「整合跨部會資源全面防制毒品入侵校園」的專案報告，坐而言不如起而行，期盼此跨部會機制視校園毒品氾濫是動搖國本的重大議題，迅速規畫有效防制措施，並予落實。



同時，校園內外與兒少關係最密切的親師，也應隨時注意其生活言行舉止，保護其免遭毒害。