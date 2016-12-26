沈育如、洪素蓉／連線報導



少子化影響，國中小學生人數逐年減少，根據教育部統計，一百零四學年就讀國小的學生超過一百二十一萬四千人，比起前一學年少了三萬八千人；國中生一百零四學年也比前一學年少五萬五千多人。根據統計，自九十學年度至一百零四學年度，國小學生數大幅減少七十一萬一千人，國中生也少了十八萬八千人。



以班級數來看，國小一百零四學年的班級數近五萬兩千班，比九十學年的六萬三千班，少了一萬一千班；國中班級數也在十五年間，少了近一千五百班。



出生率下降也讓小校比例提高，一百零四學年國小六班以下的學校共九百八十四校，占國小總校數超過三分之一；學生數少於五十人以下小校，也有三百七十四所，占總數一成四。



一百零四學年度國中六班以下的小校有九十四所，占總數的八分之一；全校學生數少於一百人的國中，一百零四學年有六十四所，也比九十學年的三十三所倍增。



少子化讓臺東有二十九所學校學生數未滿五十人。臺東縣教育處長劉鎮寧表示，教育部最近訂定了〈偏遠地區學校振興條例〉，明年如果要執行裁併，恐怕已不容易，明年將努力與忠孝國小和平分校、萬安國小振興分校學區溝通裁撤。



臺東縣目前執行三人以下不成班，但鄰近學校距離太遠或有交通安全疑慮則除外。



臺東縣學校為避免裁撤，申請為實驗學校，分別是以學力提升語言復振的土國小、原住民文化扎根的南王國小、雙語的富山國小，以及自造者教育與程式語言的初鹿國中和關山國中。關山鎮的電光國小則以特色遊學為主題。