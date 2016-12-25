報導／吳啟綜



我國旅日棒球好手陽岱鋼行使自由球員權，離開日本職棒北海道火腿隊，日前正式加盟讀賣巨人隊。



根據日本媒體報導，巨人隊為了爭取陽岱鋼加盟，除了提出五年二十二億五千萬元日圓（約新臺幣六億一千八百萬元）的大合約網羅外，也特別空出「2」號球衣，禮遇陽岱鋼。2號球衣是過去巨人名將的背號，這麼做是希望陽岱鋼能傳承過去的名將，為球隊帶來好運，進而奪得冠軍。



提到巨人隊2號球衣歷史，包括廣岡達朗、松本匡史、元木大介、小笠原道大、井端弘和等人都是著名球星。小笠原道大連續四年打擊率三成以上和擊出三十支全壘打，曾幫巨人隊贏得中央聯盟三連霸。



陽岱鋼被媒體記者問到球衣背號「2」號的事，說他很高興，但也感受到壓力。他知道前輩王貞治在巨人隊的球衣背號是1號，長茂雄是3號，自己的2號剛好在中間。他表示，今後會好好表現，不辱這背號。



巨人隊總教練高橋由伸表示，簽下陽岱鋼，主要是他在跑壘、攻擊、防守方面都很優秀，也能擊出全壘打，正好補強巨人隊今年中心打線火力不足的罩門。



2號球衣在巨人隊有傳統的歷史，而陽岱鋼之前在火腿隊時穿的1號球衣，則象徵著王牌外野手，但他離開火腿隊後，球隊竟然把1號球衣讓給投手齋藤佑樹。齋藤今年球季出賽十一場，戰績零勝一敗，表現不理想。有網友認為，這樣對曾經穿過1號球衣的新庄剛志、陽岱鋼等明星外野手，相當失禮。





基特、厄文都是2號 球技同樣超群



美國職棒大聯盟紐約洋基隊與NBA克里夫蘭騎士隊的2號，都是明星級球員，一位是洋基隊前隊長基特，另一位是騎士隊的明星控球後衛厄文。



被紐約人封為「永遠的洋基隊長」的基特，攻守俱佳，他在洋基隊待了二十一年，擊出三千四百六十五支安打，創下洋基隊史紀錄，助洋基隊獲得五次世界大賽冠軍，他個人十四度入選明星賽，幾乎可確定將是名人堂球員。



洋基隊決定於明年母親節，在主場迎戰太空人隊時，舉辦代表基特的2號球衣退休儀式，同時將2號紀念牌鑲在洋基球場的退休選手紀念公園，彰顯這名為洋基爭得不少光彩的指標球星。



厄文是騎士隊三巨頭之一，最令人印象深刻的，是他在今年總冠軍戰第七戰最後一節最後五十五秒，投進關鍵的三分球，幫助騎士隊擊敗勇士隊，奪得隊史第一座冠軍杯。厄文本季平均每場可以獲得二十四分、五次助攻，未來也很有機會成為2號名人堂的成員。





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讀賣巨人隊



成立於一九三四年，為日本職棒創始球團之一，隸屬日本職棒中央聯盟，曾有許多知名球員，包括世界全壘打王王貞治。到目前為止，巨人隊一共贏得二十二次日本大賽冠軍，是日本職棒史上最多。



讀賣集團的財力是日職各球團之冠，有日本邪惡帝國洋基隊之稱。今年除了以五年二十二億五千萬日圓簽下陽岱鋼外，也以三年七億日圓網羅橫濱先發投手山口俊，兩年四億日圓簽下軟銀後援投手森福允彥，成為日職史上首支在季後補強三名自由球員的球隊。