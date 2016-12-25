一所國際市場研究機構日前公布，在四十個國家調查民眾對國內社會、國際情勢的認知程度，結果無知指數前三名，分別為印度、中國與臺灣，認知度最高的，則是荷蘭、英國與南韓。



原本不少人以為，這項調查結果言過其實，未必準確，沒想到近日卻有一起事件值得警覺。新竹一所中學舉辦學生扮裝活動時，竟有班級穿上二戰時的納粹軍裝，高舉納粹旗幟遊行。



這不是國內首例，多年前就曾有大學生以社團名義，宣揚納粹的極端主張，引來以色列駐臺辦事處關切。幾年前，有學生穿納粹軍服參加國防部的暑期戰鬥營，國防部還因此鄭重道歉。



人與人之間相處，不應戲謔對方的傷痛；對於其他民族的悲慘事件，更要帶著悲憫的心態嚴肅看待。德國直到今年，仍在追究當年涉及大屠殺者的罪行，對相關歷史豈能不審慎？



金車文教基金會不久前公布青少年國際觀調查結果，近八成的學生不知道「巴黎協定」，顯示對共同對抗氣候變遷的發展，認知薄弱；甚至近七成自認英語能力不足，害怕與外國人接觸。



上述這些事情，都是不能忽視的警訊。國人出國旅遊、工作的比率不低，外語能力在亞洲的評比也不算差，但語言能力不代表國際觀。多面向的閱讀國際資訊，了解國際趨勢與各國文化特色，顯然比僅僅著重外語能力更加重要。