關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
「社論」國際觀不足的警訊 (2016/12/25)
 

　一所國際市場研究機構日前公布，在四十個國家調查民眾對國內社會、國際情勢的認知程度，結果無知指數前三名，分別為印度、中國與臺灣，認知度最高的，則是荷蘭、英國與南韓。

　原本不少人以為，這項調查結果言過其實，未必準確，沒想到近日卻有一起事件值得警覺。新竹一所中學舉辦學生扮裝活動時，竟有班級穿上二戰時的納粹軍裝，高舉納粹旗幟遊行。

　這不是國內首例，多年前就曾有大學生以社團名義，宣揚納粹的極端主張，引來以色列駐臺辦事處關切。幾年前，有學生穿納粹軍服參加國防部的暑期戰鬥營，國防部還因此鄭重道歉。

　人與人之間相處，不應戲謔對方的傷痛；對於其他民族的悲慘事件，更要帶著悲憫的心態嚴肅看待。德國直到今年，仍在追究當年涉及大屠殺者的罪行，對相關歷史豈能不審慎？

　金車文教基金會不久前公布青少年國際觀調查結果，近八成的學生不知道「巴黎協定」，顯示對共同對抗氣候變遷的發展，認知薄弱；甚至近七成自認英語能力不足，害怕與外國人接觸。

　上述這些事情，都是不能忽視的警訊。國人出國旅遊、工作的比率不低，外語能力在亞洲的評比也不算差，但語言能力不代表國際觀。多面向的閱讀國際資訊，了解國際趨勢與各國文化特色，顯然比僅僅著重外語能力更加重要。
 
高中生扮納粹　教長道歉促改正
新住民當博物館志工　獲頒文化大使
騎車募款
安理會投票
「社論」國際觀不足的警訊
臺南文化獎　表彰潘元石美育貢獻
中山大學校長　男舍留宿抬槓自拍
桃園考生帶蔥蒜　孔廟祈福
擊太鼓賀校慶
陽岱鋼加盟讀賣巨人　披2號球衣
法蘭克叔叔看全球
廁所英雄　五國兒少號召增建
技術女孩　南非少女企業見習
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.