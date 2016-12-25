楊惠芳、吳啟綜／連線報導



新竹市私立光復高中學生日前在校慶活動，穿上仿納粹軍裝，高舉納粹旗幟，擺出希特勒招牌致敬姿勢，引發駐臺北以色列經濟文化辦事處發表聲明，表達遺憾之意。總統府昨天指示行政部門追究校方責任，並要求校方嚴加檢討、了解並強化相關教育，也向相關國家致歉。教育部長潘文忠昨天也為此事道歉，已要求國教署成立專案小組調查，並對學校扣減獎補助款。



總統府表示，這是不尊重曾經遭遇戰爭迫害的猶太人民，更是對近代人類歷史的無知。教育單位的責任，是要教導學生和平與多元的價值得來不易，自由的思想要建立在正義與尊重之上，而非放任不恰當的言行舉止。總統府指出，這更代表了轉型正義的教育刻不容緩。



潘文忠強調，在校慶表演活動中，以全世界同感傷痛的歷史事件，呈現所謂的創意，非常不適當。校方顯然沒有審查機制，也未深化學生對歷史事件與國際觀的教育，導致學生將歷史傷痛當成變裝活動，實為不妥。



教育部表示，學校應教育學生寬容和理解，不要讓類似事件重演，落實學生的歷史教育與國際觀。



光復高中校長程曉銘、學務主任廖慶麟，昨天召開記者會鞠躬道歉。程曉銘說，這次事件引發以色列、德國等友好國家發表聲明，傷害彼此感情，校方有很大疏忽；此事件主要是教育失當，並非學生的創意問題，應以教育角度改善學生價值觀。