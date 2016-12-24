李榮茂、陳景清、洪素蓉／連線報導



又到了歲末感恩惜福的時刻，多所學校昨天分別舉辦耶誕節活動。臺南市德高國小昨天安排流浪犬「拉拉老師」跟直笛隊同學和表現優良的榮譽兒童，到學校附近的「臻德老人長期照顧中心」，吹直笛給長輩聽。



德高國小校長陳茂盛表示，兩年前的耶誕節是流浪犬拉拉被遺棄的悲傷日，但也是上帝送給德高的耶誕禮物。兩年來，拉拉老師陪伴師生，帶給許多人心靈撫慰。學生朱云嫻說，耶誕節是拉拉老師重生日，一起帶給長輩歡樂，耶誕節更有意義。



牡丹學童送物資



屏東縣牡丹國小的學生隨師長，去社區報佳音。校長楊瑞麟表示，今年與華山基金會共同合作，送物資給當地耆老，盼藉由學生歌聲傳遞祝福。



關山幼兒警局獻唱



臺東縣關山國小附設幼兒園及鴻德幼兒園幼童，到關山警察分局報佳音。分局偵查小隊長高正雄與警員邱宏仁看到兒子在隊伍中賣力表演，都洋溢幸福的笑容。



新北育才捐款傳愛



新北市私立育才小學與臺灣世展會共同舉辦傳愛到非洲的活動，昨天全校師生捐款三十五萬多元。二年級學生廖泓宇說：「希望非洲小朋友也可以在有屋頂、有課桌椅的教室上課！」



圖說：臺南市德高國小拉拉老師昨天與學生到學校附近長照中心吹直笛、說故事，陪長輩歡度耶誕節。攝影／李榮茂