陳景清／高雄報導



高雄市壽山國中昨天舉行人機圍棋對弈。臉書棋王黑森林（Dark Forest）從網路虛擬棋王變身成機器人「帕魯羅」，挑戰壽山國中圍棋隊。學生巫柏緯有圍棋五段的實力，力戰帕魯羅，現場賽程精采有趣，吸引不少師生到場觀戰。



引進圍棋機器人的臺南大學教授李健興表示，棋王「黑森林」有高達十八萬套對戰棋譜，在這場「人機圍棋」對決中，既是對手，也是圍棋老師。在對決過程中，「黑森林」從臉書化身機器人，現場挑戰壽山國中圍棋隊，以語音搭配有趣動作，提示圍棋隊員三種擊敗自己的方法，讓圍棋隊自行判斷，要依照自己想出的棋路，或選擇「黑森林」提示的棋步。



在對弈過程中，「黑森林」機器人載歌載舞，炒熱現場氣氛。



巫柏緯說，「黑森林」實力強大，資料庫裡又有豐富的對決棋譜；下每步棋，「黑森林」幾乎不用思考，還能即時評估兩隊勝負死亡交叉線；但隊友仍全力對決，讓人機圍棋對弈的過程，緊張又有趣。



壽山國中校長吳峻毅表示，學校圍棋隊有十九名學生，本次透過「人機對弈」的學習模式，讓學生體驗到更為多元的數位學習。壽山國中學生也運用平板電腦，參與數學作答，並由IRT數學小老師機器人即時回饋，提示可能的解題內容。



圖說：臺南大學教授李健興（前左一）引進機器人「帕魯羅」，挑戰高雄市壽山國中圍棋隊學生。攝影／陳景清