報導／阮筱琪



臺灣最早的夜市──臺北建成圓環，現在位於臺北車站北邊，南京西路與重慶北路口，是一棟長得像甜甜圈的建築，除了是從前臺北的美食地標，也是很多老臺北人的集體味覺記憶；早年對許多外縣市來訪的人而言，「沒有來過建成圓環，就像沒有來過臺北」，可說是臺灣人的共同記憶。





在日本殖民統治時期，臺北圓環是「建成町」的轄區，所以一開始稱為「建成圓環」。隨著淡水河商船和火車經過，以及臺北城、大稻埕的繁榮，建成町成為重要的交通要道，日本人便以歐洲流行的巴洛克式都市空間設計，紓解交通動線的概念，蓋了圓形公園，還在周圍種植七里香。



交通要道 吸引攤商



由於公園吸引人潮，攤販、商家進駐，吃食商家開始販賣蚵仔煎、滷肉飯、魚翅羹等美食，從日本殖民統治時期到一九五○年代創造了熱鬧的榮景，甚至後來還有藝人如鳳飛飛、葉啟田等曾在這裡演出；直到八○年代，東區興起，拉走人潮，加上一九九三年圓環大火，使得圓環的榮景逐漸退去。



為了搶救商機，臺北市政府二○○三年請設計師李祖原設計建成圓環美食館，以玻璃帷幕構成，但是日晒嚴重，動線設計不良，加上攤位租金爭議，並未成功振興圓環商機。



二○一六年，臺北市政府宣布，在經過多次與地方訪談及辦理座談會後，決議將建成圓環重建為綠地廣場，並讓市定古蹟防空蓄水池重現，打造成綠地廣場。



文史工作者、收藏家張永賢說，早年他的父母曾在圓環擺攤，他在附近長大，對圓環有深厚的情感，而且對圓環美食如數家珍，每家都各有特色與故事，但圓環沒落了，許多知名老字號遷往鄰近的寧夏夜市，繼續延續美味。



美食名店 轉移陣地



張永賢說，「三元號」魚翅肉羹名號由來很特別，當其他商家的肉羹價錢都是一塊二、一塊五時，這家店的老闆在羹裡放了貨真價實的魚翅，價格比較貴，一碗羹賣三塊錢，因此得名「三元號」，現在已搬至寧夏夜市。



寧夏夜市中的知名店家「環記麻油雞」，從名字「環記」就可看出源自圓環商家。還有專門賣清粥小菜的「大胖竹」，張永賢回憶，老闆娘煮好粥之後不會直接端給客人，反而是要多等五分鐘，「因為擱置一下的粥會更濃稠、更好吃。」



張永賢說，圓環是經典小吃的天堂，從前窮困的年代，每個月到圓環吃一次美食打牙祭，是很多人的兒少幸福、甜蜜回憶；他也特地將收藏的碗盤、餐具、攤販證照，甚至磚頭提供展出，讓人緬懷純樸年代的人生況味。



圖說：玻璃帷幕的臺北建成圓環美食館，新穎現代化，仍難挽回商機，面臨拆除的命運。圖片提供／臺北市市場處