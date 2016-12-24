楊惠芳／臺北報導



三十五年前，許多國小學生響應國語日報社的號召，捐出糖果錢，買了「兒童愛心號」捐血車，在各地巡迴接受民眾捐血，幫助不少人；三十五年後，財團法人臺灣血液基金會復刻「兒童愛心號」，昨天開到國語日報社，展開今年捐血活動，將愛心傳承、延續。



臺灣血液基金會董事長葉金川將「兒童愛心號」模型車送給國語日報社董事長林昭賢，以示感謝。林昭賢表示，民國七十年，本社發起「捐獻小型捐血車運動」時，他擔任臺北市教育局副局長，當時臺北市共有五十五所國小響應，現在他擔任國語日報社董事長，這是歷史巧合，也印證本社長期推動公益教育的價值理念。



當年辦理捐贈儀式的前光復國小校長王金蓮說，當時的臺北市長李登輝委託國語日報社發起捐獻活動，原本要募一輛小型捐血車，但在國語日報報導後，最終募得兩百一十萬兩百八十七元三角，除了購買一輛捐血車，還加購一輛中型捐血車及小型血液冷藏車。



曾經在「兒童愛心號」服務的司機蕭成魁、護理人員張新庭、劉燕珠及林雪娥，也一起出席見證歷史時刻。張新庭說：「當年雖然在兒童愛心號上服務，卻不知這輛車是由兒童一角、兩角的存款捐贈而來。」蕭成魁表示，他當年開車前往宜蘭、花蓮等地，小朋友都說，這是小朋友捐錢買的，因而叫父母、親友來捐血。



「兒童愛心號」從民國七十年開始服役，八十四年除役。葉金川說，十二月二十六日起到明年一月二十六日是捐血月，這段期間，捐血的民眾都能獲得「兒童愛心號」模型車。本社日前舉辦有獎徵答活動，並在昨天抽出得獎者，送出模型車。



圖說：臺灣血液基金會董事長葉金川（後排右三）、國語日報社董事長林昭賢（後排左二）和與會貴賓，在復刻「兒童愛心號」捐血車前號召民眾踴躍捐血。攝影／陳壁銘