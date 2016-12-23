張彩鳳、陳中興、陳景清、林靈／連線報導



耶誕節前夕，桃園市南興國小、臺中市大同國小、高雄市大樹國小、金門縣開瑄國小昨天分別舉辦耶誕活動，親師生同樂。



桃市南興國小



載歌載舞獲掌聲



桃園市大溪區南興國小舉辦西洋歌曲及舞蹈發表，學生以班級為單位，在風雨球場表演，獲得親師生熱烈的掌聲。四年級學生林語芯說：「上臺好緊張，不過看其他班表演好開心。」陳品宏則表示，三十名幼兒園小朋友的舞蹈表演好可愛，希望學校每年都舉辦這樣的活動。



中市大同國小



創意裝扮好好玩



臺中市西區大同國小結合雙語教學和藝文課程，設計一系列耶誕活動，包括學唱耶誕歌曲、化裝表演、布置耶誕樹等。一年級學童發揮創意，把自己打扮成「耶誕小少爺」、「耶誕公主」、「耶誕麋鹿」，還有「耶誕調皮鬼」等，創意十足。



高市大樹國小



環保耶誕樹吸睛



「五百個回收寶特瓶製作的環保點燈耶誕樹，來自師生的愛心。」高雄市大樹區大樹國小師生以一個月的時間，合力完成一棵高約兩百七十公分、寬一百四十公分的環保耶誕樹，上面掛滿了祈福卡片。師生也捐出物資，舉辦愛心義賣。六年級陳同學說：「我們先畫出耶誕樹的圖案，再細心的將每個回收的塑膠瓶捆綁好，用彩球、彩帶和祈福卡裝飾，有的瓶子還裝上燈泡，可以發出光芒。」



金門開瑄國小



擺攤義賣助弱勢



金門縣開瑄國小舉辦「開懷歡唱、瑄染活力」溫馨傳愛耶誕節活動，有卡拉OK歌唱大賽，搭配園遊會二十個活動攤位，義賣所得將捐給在地的弱勢團體。六年級學生陳品妤說，班上推出打地鼠遊戲，大家花了兩週時間完成遊戲設備和道具，她擔任「地鼠」的角色，事先和同學練習過好幾次，還好打地鼠的槌子是軟的，打了不會痛，而且打三十秒只要二十元。



圖說：高雄市大樹國小學生利用五百個回收寶特瓶，做成環保耶誕樹。攝影／陳景清