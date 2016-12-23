阮筱琪╱臺北報導



臺北市議員許淑華昨天公布家長投訴，指稱北市吳興國小營養午餐供應商「全方位食品行」供應的餐點和食材登錄平臺照片差異極大，且十二月二十日廠商供應的雞腿沒煮熟，要求將業者列入黑名單。



對此，吳興國小表示，已將廠商記點，依合約罰款新臺幣四萬元，並停止供應至明年一月十八日。



吳興國小校長鄭福來說明，十二月二十日當天十一點三十分，校方的午餐供應委員會在備餐室，發現餐點中的三杯雞腿外觀雖無異狀，但內部不熟；校方即在十一點四十分通知全校教師，請學生別吃雞腿，並請廠商回收換餐；下午三點，校方、家長會與午餐供應委員會也請廠商說明。



鄭福來強調，學生並沒把問題雞腿吃下肚，學生吃下其他由該廠商提供的菜後，沒出現不適狀況或其他問題。



鄭福來說，學校今年九月和該廠商簽約，該廠商先前就已因更改菜單、米飯不熟等大小疏失被記點，現在再記九點後，滿二十點；原本記二十點只須停餐一週，但因情節嚴重，校方決議停餐到明年一月十八日，學生午餐改由其他兩家廠商供應。



教育局體衛科長黃國忠肯定吳興國小午餐供應委員會在學生吃午餐前就成功把關，揪出問題食物；該廠商在臺北市只供餐給吳興國小，下學期恢復供餐給吳興國小前，教育局會先訪查，也會將校園食安列入檢討契約規範。