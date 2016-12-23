吳啟綜／臺北報導



行政院院會昨天核定每年四月七日為言論自由日。院長林全表示，民主與自由是臺灣的基本價值，也是許多前輩努力爭取而來的輝煌成果。民國七十八年四月七日鄭南榕先生為了爭取言論自由所做的犧牲，開啟日後改革的契機，也喚起國人對言論自由的重視，行政院核定內政部所呈報，訂定每年四月七日為言論自由日，希望讓國人了解言論自由的意義與價值。



蔡英文總統今年就職前出席鄭南榕殉道二十七周年紀念追思會時表示，執政後要兌現承諾，將四月七日訂為言論自由日。內政部長葉俊榮表示，將朝只紀念不放假的方向來推動。



林全指出，請內政部、國防部、教育部、法務部與文化部等相關部會，妥為規畫推動相關業務或舉辦活動，並邀請立法委員或各界有關人士參加，將於明年四月七日言論自由日，從不同層面豐富內涵，詮釋言論自由的真諦，促使我國民主再一步深化。



鄭南榕是早年黨外運動人士，並創辦政治雜誌，主張爭取全面的言論自由、民主化和致力推動臺灣獨立運動。民國七十八年，他被以涉嫌叛亂罪名傳喚出庭，其為堅持「百分之百的言論自由」，拒絕被拘捕。四月七日清晨，警方包圍他創辦的《自由時代週刊》雜誌社，在發動攻堅行動時，不願被逮捕的他在辦公室點燃汽油，最終自焚身亡。