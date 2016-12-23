臺灣師範大學首開風氣之先，推動跨學制、跨領域選修課程，與臺北市七所公立技術型高中（高職）合作，開設「生活技能通識課程」，開放大學部學生週末到七所高職上課，學習機車維修與水電修護等技能課程。



臺師大校長張國恩與七所高職簽訂合作備忘錄時，特別強調「我們也可以請高中職師資到師大教學，但我們決定讓學生過去學習。」專業不僅在書本裡，更需要經驗與實作，希望學生要有「不是你來教我，而是我們來學」的認知。



雖然教育部近幾年積極推動適性揚才教育，導引優秀學生選讀技術型高中，造就多所明星高職，不但成為國立科技大學人才培育搖籃，也有學生跨學制挑戰臺成清交等研究型大學，表現優異。然而，國人還是普遍有「書讀不好，才會念高職」的偏見。



臺北市七所高職為臺師大學生「開班授課」，除了因為辦學績效獲得肯定，更重要的是他們擁有連研究型大學都不會教的專業知識與技能。相對於多數大學邀請各領域「業師」到校授課，臺師大要求選修學生「移樽就教」，展現對高工教師「術業有專攻」的尊重，同時提醒學生面對不同專業更應懂得謙卑。



美中不足的是，部分學生還是從「營養學分」的觀點衡量是否選修「生活技能通識課程」，無法體會「不是你來教我，而是我們來學」的意涵；只在意學分好不好拿，不在乎自我充實。