楊惠芳／新北報導



新北市白雲國小學生曾智凱五歲時，罹患罕見疾病「神經母細胞瘤」，幾度與死神搏鬥，仍努力活出希望；曾智凱的家人深刻體會病友心情，成立「神母病友關懷協會」。熱愛跳舞的「陽光女孩」新埔國中學生林品含，雖然罹患急性骨髓性白血病，但她展現強韌生命力，勇敢面對化療，激勵別人。



林品含勇敢的說：「生病不是一件壞事，如果沒有生病，我沒有辦法體會病人的痛苦，生病讓我知道如何幫助其他在病痛中的人。」



新北市政府昨天舉辦《擁夢飛翔12》十名勇者的故事專書發表會，並頒給十名學生勇者獎牌，希望更多中小學學生透過閱讀這本書籍，學習「愈挫愈勇、樂觀以對」的生命態度，勇敢面對生命的逆境，奮發向上。



獲獎的板橋國中學生胡璥安是早產兒，出生時只有九百六十公克，伴隨而來的是行動不便、聽力不足、呼吸不暢等生理障礙，但他臉上總是帶著燦爛笑容，從來不會因身體的不適而放棄任何學習機會。



罹患「先天性成骨不全症」（俗稱玻璃娃娃）的三和國中學生張榕容，骨頭非常脆弱，極容易骨折，平時連站立、走路都是艱鉅的挑戰，無法和一般孩子一樣運動、玩要，但她仍努力活出自己。



罹患肌肉萎縮症的忠孝國中學生鄭翼安，先天肢體肌力和耐力發展受限，但在家人的愛護中成長、蛻變，像勇士般懷抱夢想，面對未來之路，勇往直前。



曾獲二○一五年全國舞蹈比賽個人現代舞特優第一名的埔墘國小學生方韻華表示：「如果夢想有捷徑，那麼那條路的名字一定叫堅持。」她不斷挑戰自我，咬牙忍受皮開肉綻的痛楚，精進技巧，邁向舞蹈之路。



圖說：新北市政府昨天舉辦擁夢飛翔十名勇者的故事專書發表會，白雲國小學生曾智凱（右二）五歲時幾度與死神搏鬥，仍努力建立信心、活出希望，獲得市長朱立倫（中）頒獎表揚。攝影／陳壁銘