阮筱琪、楊惠芳、張彩鳳／連線報導



歲末時分，許多學校舉辦送暖活動，臺北市靜心中小學發起「禮物鞋盒」活動，送愛偏鄉；劍潭國小舉辦售票義演，為非洲學校蓋水井；彰化縣文德國小為長者舉辦草地音樂會，現場氣氛熱鬧又溫馨。



北市靜心鞋盒送禮



靜心中小學學生去年第一次發起「禮物鞋盒」活動，學生將禮物放入鞋盒之後，再附上卡片，由學校統一寄送到偏鄉學校；今年，學生準備了一千六百六十五個禮物鞋盒，準備發送到四十二所偏鄉學校。學生莊馥瑄說：「希望能讓住在偏鄉的小朋友知道有人關心他們。」



北市劍潭捐款蓋井



臺北市劍潭國小明天晚間將舉辦「為非洲而秀」售票義演活動，集合校內表演社團共同演出，售票所得全部捐助基金會Ryan''s Well，為非洲學校蓋水井，讓當地學童可以使用乾淨的水資源。



參與戲劇演出的六年級學生許育菘說：「希望我們也可以為世界做些事！」所以和老師討論後，決定義演募款。



新北鼻頭獻唱致謝



新北市鼻頭國小師生昨天到瑞芳地區機關實地拜訪，認識默默付出的公務單位。學童也以耶誕歌曲表達感謝與祝福。另外，里長也帶領學童關懷獨居老人，為寧靜的社區生活注入快樂活力。



彰縣文德關心長輩



彰化縣文德國小昨天為社區老人養護中心長輩舉辦草地音樂會，學童表演節目陪長輩過節，更親自動手做窯烤披薩請長輩吃。



六年甲班學生許庭倫說：「這是我第一次野餐，聽到好聽的歌曲，好感動。」



圖說：新北市鼻頭國小師生昨天進行感恩之旅，關懷獨居老人。圖片提供／鼻頭國小