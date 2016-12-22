阮筱琪、楊惠芳、沈育如、詹伯望／連線報導



繼高中生上國發會公共政策網路參與平臺，成功爭取每週至少兩天可以上午八點到校後，有人日前在國發會平臺上提案，爭取將行之多年的國中早自習時間，延後到七點四十五分。提案人陳錦輝表示，桃園市在今年二月將各國中小學早自習延到七點四十五分，有些縣市仍沒有這樣的安排，教育部應該有積極作為，將國中早自習的時間延後到七點四十五分，讓正值成長發育期的國中學生睡飽一點再上學。



教育部表示，國中小學早自習時間是否延後，由地方政府自行決定。



臺北市教育局中教科長鍾德馨說，以臺北市學校為例，將七點五十分和七點三十分訂為早自習時間的學校約各一半；學生想延到七點四十五分算合理，建議各校透過校內民主機制自訂早自習時間。北市家長汪怡甄說，孩子的學校規定七點半到校，她贊成延後，因為國中生正值青春期，多睡十五分鐘有差。



新北市教育局表示，新北幅員廣大，各校交通條件不一，已函請各校依規模和需求自訂，但須避免影響學生權益和生活適應，並要配合家長作息。坪林國中校長歐志華指出，雖然學校地處偏遠，但有宿舍，全校一百三十名學生中約三十人住校，目前並沒有人想延後上學。



臺南市金城國中校長康晉源認為，國中生延後上學對睡眠助益不大，但可解決教師到校八小時的問題；在早自習時間從事體適能活動，反而益處大。金城國中體育班學生薛式芸說，已習慣早上到校進行體能訓練，延至七點四十五分到校，沒影響。